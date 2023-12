Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 32-Jähriger Geschädigter eines Raubes - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwoch wurde ein 32-Jähriger zwischen den Quadraten L 12 und L 14 Geschädigter eines Raubes. Eine bislang unbekannte Person hielt dem 32-Jährigen gegen 23 Uhr von hinten ein Messer vor, griff ihm in die Jackentasche und entwendete ein Deutschlandticket. Anschließend rannte die Person in Richtung Mannheimer Innenstadt.

Der 32-Jährige sah von der Person nur die Rückansicht, weshalb lediglich bekannt ist, dass die unbekannte Person mit Sturmhaube, schwarzem Hoodie, schwarzer Jeans, schwarzen Reebok-Schuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet war. Außerdem war die Person ca. 170-175 cm groß.

Das Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur unbekannten Person sowie zur Tathandlung machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell