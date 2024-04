POL-PPMZ: Arbeitsmaschinen aus Firmenwagen gestohlen

Mainz - Mittlere Bleiche (ots) - In der Nacht vom 03.04.2024 - 04.04.2024 wurde in ein Restaurant in der Mittlere Bleiche in Mainz eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang in das Restaurantinnere und konnten anschließend eine geringe Menge Bargeld entwenden. Wer verdächtige Personen oder ortsfremde Fahrzeuge zur Tatzeit gesehen hat oder wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der ...

