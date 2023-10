POL-MK: Ergänzung zu: Doppelt hält besser - Polizei und Verbraucherschutz beraten gemeinsam (20.10.2023 - 08:00 Uhr)

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte entwendeten am Donnerstag, zwischen 15:15 und 19:15 Uhr, aus einem an der Freiherr-vom-Stein-Straße stehenden Ford Fiesta zwei Schmuckringe. Die Täter schlugen dafür die Fensterscheibe der Fahrertür ein. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei warnt weiterhin davor Wertgegenstände im Auto aufzubewahren. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

