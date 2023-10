Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Microsoftmitarbeiter mit Betrug erfolgreich

Iserlohn (ots)

Ein 68-jähriger Iserlohner erhielt beim Start seines Computers am Mittwoch eine Nachricht auf dem Startbildschirm, in der stand, dass sein PC von einem Trojaner befallen sei. Der Geschädigte wählte eine Telefonnummer, die unter der Meldung angegeben war und erreichte einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft. Dieser gab dem 68-Jährigen in den darauffolgenden zwei Stunden mehrere Anweisungen, um Veränderungen am PC vorzunehmen. Abschließend musste er nach Aufforderung durch den Betrüger seine Kontodaten in einem unbekannten Portal angeben. Letztlich stellte der Geschädigte fest, dass ein hoher dreistelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde. Sein Computer war zudem nicht mehr nutzbar. Die Polizei rät: Reagieren Sie nicht auf vermeintliche Warnhinweise, die auf dem Bildschirm erscheinen oder auf E-Mails und laden Sie keine Anhänge herunter. Erwerben oder installieren Sie bei einem Telefonat keine Fremdsoftware auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone. Lassen Sie sich nicht von Drohungen irritieren. Erstatten Sie im Betrugsfall immer Anzeige. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell