Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Doppelt hält besser- Polizei und Verbraucherschutz beraten gemeinsam

Lüdenscheid (ots)

Am 25.10. können sich Bürgerinnen und Bürger auf dem Markt in Lüdenscheid über die zwei Seiten von Fenstern und Türen informieren. Die Polizei berät zum Einbruchschutz auf der einen und der Verbraucherschutz NRW berät zur energetischen Sanierung an Fenstern und Türen auf der anderen Seite. Das Thema Förderung wird ebenfalls berücksichtigt. Natürlich ist die Veranstaltung kostenlos, Interessierte können sich zwischen 09:30 und 13:00 Uhr beraten lassen.

Für Fragen zur energetischen Sanierung wird Herr Helge Pfingst 02351 3795007 vom Verbraucherschutz NRW und für Fragen zum Einbruchschutz wird Herr Christoph Preker 02372 9099 5512 von der Kriminalprävention der Polizei Rede und Antwort stehen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell