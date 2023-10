POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Werdohl (ots) - Mit ihrer "Hallo Mama/Papa"-Masche waren Betrüger am Mittwoch in Werdohl erfolgreich. Die 76-jährige Geschädigte erhielt zunächst eine SMS ihres angeblichen Sohnes. Dieser gab darin an eine neue Nummer zu haben und bat die Seniorin ihm im Messengerdienst "WhatsApp" zurückzuschreiben. Dies tat die 76-Jährige auch. Nach ein paar Nachrichten bat der falsche Sohn um eine Überweisung eines niedrigen ...

mehr