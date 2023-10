Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger mit "Hallo Mama"-Masche erfolgreich

Werdohl (ots)

Mit ihrer "Hallo Mama/Papa"-Masche waren Betrüger am Mittwoch in Werdohl erfolgreich. Die 76-jährige Geschädigte erhielt zunächst eine SMS ihres angeblichen Sohnes. Dieser gab darin an eine neue Nummer zu haben und bat die Seniorin ihm im Messengerdienst "WhatsApp" zurückzuschreiben. Dies tat die 76-Jährige auch. Nach ein paar Nachrichten bat der falsche Sohn um eine Überweisung eines niedrigen vierstelligen Betrages, da er angeblich keine Überweisungen mehr tätigen könne. Die Geschädigte zahlte. Der Betrug fiel auf, als sich der tatsächliche Sohn im Tagesverlauf über die "alte" Nummer bei ihr meldete. Die Polizei warnt weiterhin vor solchen Betrugsfällen. Die Polizei rät skeptisch zu bleiben, wenn vermeintliche Kontakte Sie per Textnachricht um einen Gefallen in Form von Geld oder anderen finanziellen Leistungen bitten. Überprüfen Sie die Identität des Anfragenden, indem Sie über einen anderen Kommunikationskanal, zum Beispiel einen Festnetzanschluss Kontakt zu Ihren Angehörigen oder Bekannten aufnehmen. Wenn Sie den Verdacht haben selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. (schl)

