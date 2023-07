Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (803) Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Samstagmorgen (08.07.2023) zerstörte ein Mann eine Schaufensterscheibe in der Nürnberger Innenstadt, nachdem er zuvor einer Bar verwiesen wurde. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen ihn fest.

Der Mann fiel gegen 05:00 Uhr in der Bar in der Königstraße auf, weil er im Innenraum eine Zigarette rauchte. Ein Mitarbeiter sprach den Mann darauf an und verwies ihn der Bar. Kurz darauf hörte der Mitarbeiter von außen einen lauten Knall. Der 21-Jährige hatte mutmaßlich mit einem Einkaufswagen die Schaufensterscheibe der Bar eingeschlagen und war im Anschluss geflüchtet. Dank der genauen Beschreibung des Mannes konnte der Tatverdächtige kurz darauf von einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte im Bereich der Tafelfhofstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und der Sachbeschädigung ein. Weil er sich auch gegenüber der Einsatzkräfte weiterhin aggressiv verhielt, kam er in polizeilichen Gewahrsam.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell