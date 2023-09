Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Gäste auf Ponyhof

Polizei ermittelt nach Einbruch

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (6.9.) geriet in der Zeit zwischen Mitternacht und 12.30 Uhr ein Eventcenter in der Mainzer Straße in das Visier von Einbrechern. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Lagerräumen und entwendeten daraus mehrere Kisten Alkohol. Der verursachte Schaden wird aktuell auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

