Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B45 zw. Michelstadt und Zell

Bad König (ots)

Am 07. September 2023 gg 03:47h fuhr eine 35-jährige Frau aus Bad König mit ihrem PKW die B45 von Michelstadt kommend in Richtung Bad-König/Zell. Kurz nach dem Parkplatz "Schanzenbuckel" kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von ihrem Fahrstreifen ab und stieß nahezu frontal mit einem entgegen kommenden 48-jährigen LKW-Fahrer aus Steinbach im Taunus zusammen. Die PKW-Fahrerin erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca 40.000,-EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B45 war mehrere Stunden gesperrt. Am Unfallort waren neben 2 RTW, der Notarzt, sowie 6 Fahrzeuge der FFW Michelstadt im Einsatz. Die Notfallseelsorge betreute sowohl die Angehörigen der PKW-Fahrerin, als auch den LKW-Fahrer selbst. Gef. PHK Köbler

