Raunheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Ein 15-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme und Wohnungsdurchsuchung am Dienstag (5.9.) unter anderem wegen des Verdachts des Betruges in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Raunheimer über eine Dating App als Frau ausgegeben und Kontakt zu einem jungen Mann aufgenommen. Im Verlauf der Kommunikation machte der Tatverdächtige seinem Chatpartner Hoffnungen auf eine mögliche, sexuelle Beziehung und gaukelte ihm vor, Geld für verschiedene Dinge zu brauchen. Es folgten schließlich mehrere Überweisungen. Wieviel Geld dabei erbeutet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Als die vermeintliche Frau den Kontakt abbrach und dem jungen Mann Zweifel aufkamen, wurde die Polizei hinzugezogen. Im Zuge der anschließenden Nachforschungen richtete sich der Tatverdacht schließlich gegen den 15 Jahre alten Tatverdächtigen, was in einen Durchsuchungsbeschluss mündete, den die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht beantragt hatte.

Bei dem Einsatz am Dienstag nahmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 35, die unter anderem von einem Diensthund Unterstützung erhielten, den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten neben dem Smartphone auch weiteres Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen zu diesem und möglichen weiteren, gleichgelagerten Fällen dauern an. Der Jugendliche wurde nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen.

