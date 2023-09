Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Streife nimmt 42-Jährigen fest

Groß-Gerau (ots)

Ein 42-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend (5.9.) wegen mehreren Beanstandungen in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 23.10 Uhr war einer Streife der Polizeistation Groß-Gerau das Auto des Mannes im fließenden Verkehr in der Frankfurter Straße aufgefallen. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass das Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben war. Zudem händigte er bei der anschließenden Kontrolle einen gefälschten Pass sowie einen gefälschten Führerschein an die Polizeikräfte aus. Er wurde vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. In seiner Wohnung konnte die Streife schließlich die Originaldokumente des 42 Jahre alten Mannes aus Groß-Gerau auffinden. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde unter anderem Strafanzeige erstattet.

