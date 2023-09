Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der L3112 auf Höhe des Hotels Hubertus

L3112, 64579 Gernsheim (ots)

Am 06.09.2023, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der L3112 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die drei Fahrzeuge fuhren hintereinander aus Richtung Gernsheim kommend in Richtung Hähnlein. Auf Höhe des Hotels Hubertus kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den drei Fahrzeugen. Alle Beteiligten wurden durch den Unfall zumindest leicht verletzt und es ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro entstanden.

Falls Sie als Augenzeuge Angaben zum Unfall machen können, werden Sie gebeten sich mit der unten genannten Polizeidienststelle telefonisch in Verbindung zu setzen und Ihre Personalien anzugeben.

