Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel: Pkw in Vollbrand Freitag, 01.09.2023, gegen 15:45 Uhr

Wolfenbüttel (ots)

Beim Rausfahren aus einer Waschanlage in der Ahlumer Straße ist am Freitagnachmittag ein Pkw komplett ausgebrannt. Der 26-Jährige Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet Wolfenbüttel konnte das brennende Auto rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr löschte anschließend den Brand. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt am Fahrzeug. Die Schadenshöhe an dem BMW beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell