POL-MK: Autoscheibe eingeschlagen: Diebe entwenden Ringe

Iserlohn (ots) - Ein 68-jähriger Iserlohner erhielt beim Start seines Computers am Mittwoch eine Nachricht auf dem Startbildschirm, in der stand, dass sein PC von einem Trojaner befallen sei. Der Geschädigte wählte eine Telefonnummer, die unter der Meldung angegeben war und erreichte einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft. Dieser gab dem 68-Jährigen in ...

