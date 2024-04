Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an PKW - Täter geflüchtet

Mainz-Drais (ots)

Samstag, 06.04.2024 - 1:30 Uhr

In der Nacht auf Samstag wurde eine Anwohnerin der Straße "An den Platzäckern" auf einen unbekannten Täter aufmerksam, der ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Gegen 1:30 Uhr hatte die Frau gesehen, wie ein Mann am Außenspiegel eines Kleinwagens zu schaffen machte und an diesem gewaltvoll riss. Als sie sich lautstark bemerkbar machte, flüchtete der Unbekannte in eine angrenzende Einfahrt und somit aus dem Sichtfeld der Zeugin. Sie beschrieb den Täter als ca 20- jährigen Mann mit schulterlangem, braunen, welligem Haar. Er trug eine schwarze Jacke und hatte einen weißen Jutebeutel bei sich.

Wer am 06.03.2024, gegen 01:30 Uhr den beschriebenen Mann in/ um Mainz-Drais gesehen hat oder wer sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

