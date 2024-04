POL-PPMZ: Mainz - Mombach, Verkehrsunfall zwischen PKW und Rettungswagen

Mainz-Weisenau (ots) - Am Samstagmittag, um 14:25 Uhr, kam es auf der der Wormser Straße in Mainz-Weisenau zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Ein 64-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Wormser Straße aus Richtung Weisenauer Straße in Richtung B9. Eine 56-jährige Audi-Fahrerin war auf der Wormser Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Der Seat-Fahrer setzte zum Überholen eines anderen PKW an und befand sich ...

mehr