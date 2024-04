Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz -Hechtsheim, Streit um Hundekot eskaliert

Mainz-Hechtsheim (ots)

Ein Streit um einen vermeintlich nicht entfernten Hundehaufen in Mainz-Hechtsheim endete für beide Streitparteien im Krankenhaus.

Beim abendlichen Spaziergang mit seinem Hund traf ein 66-jährige Mann aus Mainz auf einen 42-jährigen Passanten in der Heuerstraße. Der 42-Jährige sprach den Hundehalter an, da er sich scheinbar durch Blicke provoziert fühlte. Nach einem kurzen Wortgefecht, in dem der 42-jährige Mann aus Mainz dem Hundehalter vorwarf den Kot seines Hundes nicht entfernt zu haben, kam es laut Angaben beider Streitparteien zu wechselseitigen Körperverletzungen durch Faustschläge. Durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Mainz 3 wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt. Im Anschluss wurden sowohl der 66-jährige Hundehalter als auch der 42-jährige Passant zur medizinischen Versorgung der Verletzungen in jeweils unterschiedliche Mainzer Krankenhäuser gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

