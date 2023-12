Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Einbruch in Blumengeschäft - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (04./ 05.12.2023) ist es in Elmshorn zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen.

In der Zeit zwischen Montag, 04.12.2023, 19:30 Uhr und Dienstag, 05.12.2023, 06:50 Uhr manipulierten Unbekannte am Schließzylinder des Blumengeschäftes und drangen unbemerkt in die Geschäftsräume im Wedenkamp ein.

Nach ersten Informationen entwendeten die Täter Wechselgeld in noch unbekannter Schadenshöhe.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Gebäudekomplex oder auf dem angrenzenden Parkplatz in Sackgassenlage verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121 - 803 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell