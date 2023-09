Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Hund beißt Radlerin (28.09.2023)

Stockach (ots)

Ein Hund hat am Donnerstagabend auf dem Radweg zwischen der Waldstraße und dem Rißtorf-Kreisel eine Radlerin gebissen. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 61 Jahre alte Frau auf dem Radweg vom Rißtorf-Kreisverkehr am Wald entlang in Richtung Waldstraße. Kurz nach der Brücke auf Höhe "Dietsche" rannte ein freilaufender Hund auf sie zu, stieß sie vom Fahrrad und zwickte die Frau in die Wade. Ohne sich um die verletzte Radlerin zu kümmern, entfernte sich die Hundehalterin jedoch anschließend mit ihrem Tier. Der Hund soll etwa kniehoch gewesen sein und kurze, schwarze Haare gehabt haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

