POL-HH: 231023-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.10.2023, 14:39 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Norderstraße

Nachdem ein Unbekannter gestern Nachmittag versucht hat, sich in St. Georg sexuell an einer 42-Jährigen zu vergehen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge war der Unbekannte der Frau vom August-Bebel-Park ausgehend gefolgt, stieß sie in der Norderstraße auf ein Baustellengelände und versuchte dort, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Mehrere Zeugen wurden auf die Hilferufe der 42-Jährigen aufmerksam und alarmierten die Polizei, woraufhin der Täter von der Frau abließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wurde:

- männlich - Schwarz - leichter Bartansatz - gelocktes Haar - auffällig große Zahnlücke - "eingefallenes" Gesicht - bekleidet mit einem weißen Oberteil mit Stickereien

Das LKA 42 übernahm noch gestern die Ermittlungen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

