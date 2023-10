Polizei Hamburg

POL-HH: 231023-4. Überfall auf Kiosk in Hamburg-Neustadt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.10.2023, 22:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Wexstraße

Gestern Abend hat ein bislang unbekannter Täter in der Neustadt einen Kiosk überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drängte der maskierte Täter den Verkäufer (29) zurück in sein Geschäft, als dieser es nach Feierabend verlassen wollte. Der Kriminelle bedrohte sein Opfer mit einem Messer und forderte es zur Herausgabe von Zigarettenstangen auf. Anschließend verließ er mit den Zigaretten, die er in Müllsäcken verstaut hatte, und Bargeld aus der Kasse den Kiosk und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte blieb bei dem Überfall unverletzt und verständigte die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 190 cm groß - sportliche, breite Figur - sprach akzentfreies Deutsch - komplett schwarz bekleidet

Die Ermittlungen werden beim Raubdezernat der Region Mitte (LKA 114) geführt und dauern an.

Hinweise werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle angenommen.

Ka.

