Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Mühlenbergstraße verletzte sich ein Rollerfahrer am Donnerstag (19.10.) bei einem Sturz, es stellt sich heraus, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Um 6 Uhr war der 50-Jährige in Richtung Stennertstraße unterwegs. Der Mann gab bei der Unfallaufnahme an, dass er einem auf der Straße liegenden Stein ausweichen wollte, dies jedoch nicht mehr schaffte und auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern geriet, als er über den Stein fuhr. Als der Reifen seines Fahrzeugs gegen einen Bordstein stieß, fiel der Hagener in eine Böschung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass der 50-Jährige eine Blutprobe für weitere Untersuchungen abgeben musste. Der Hagener kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, er hatte sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Polizisten stellten den Führerschein des Hageners sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses berauschender Mittel. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell