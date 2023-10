POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hagen-Haspe (ots) - Ein ehemaliges Paar stritt sich am Mittwoch am späten Nachmittag in Haspe zunächst verbal, als die Auseinandersetzung eskalierte, griff ein 35-Jähriger seine Ex-Freundin bedrohlich an. Er beleidigte sie als "Hure" und "Schlampe" und drohte damit, sie "behindert zu schlagen". Weiterhin drängte er sie immer weiter in Richtung Wohnungstür, bis sie das gemeinsame Zuhause verließ. Gegenüber der ...

mehr