Polizei Hagen

POL-HA: Kriminalpolizei bittet nach Wohnungseinbruch um Hinweise

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Nach einem Einbruch in der Brahmstraße flüchteten zwei Personen am Freitag (13.10.) gegen 10.30 Uhr mit einem silberfarbenen Kleinwagen vom Tatort. Das Auto, wahrscheinlich ein Ford Fiesta, stand am Ende der Straße in zweiter Reihe geparkt. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und Zeugenhinweise. Die unbekannten Personen schlugen nach bisherigem Stand der Ermittlungen die Scheibe einer Terassentür ein und durchsuchten ein Haus nach Wertgegenständen. Eine Zeugin sah, wie zwei Männer über das Gartentor kletterten und zunächst langsam in Richtung Straße gingen. Kurz darauf rannten sie zu dem silbernen Kleinwagen und fuhren davon.

Person 1: männlich, etwa 175 cm groß, ca, 25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze, kurze, lockige Haare. Er war mit einer braunen Übergangsjacke bekleidet.

Person 2: männlich, etwa 170 cm groß, ca. 25 Jahre alt, dicke Statur, Dreitagebart. Er war mit einem beigen Sweatshirt und einer hellen Jeanshose bekleidet.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und Zeugenhinweise. Wer kann Details zum Fahrzeug oder zum Kennzeichen oder gar zu den Tatverdächtigen geben? Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 02331 - 986 2066. (arn)

