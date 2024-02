POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Pfedelbach: Einbruch in Tiernahrungsgeschäft - Zeugen gesucht In der Nacht auf Donnerstag wurde in ein Tiernahrungsgeschäft in Pfedelbach eingebrochen. Der Täter oder die Täterin gelangte gegen 23 Uhr durch das gewaltsame Öffnen einer Seitentüre in das Gebäude in der Brunnenfeldstraße. Hier ...

