FW-GE: Brand in einem Wohnheim - hoher Sachschaden - eine verletzte Person

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Morgen (17.10.2023) gegen 05.34 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen von einer automatischen Brandmeldeanlage eines Wohnheims an der Magdeburger Straße in Schalke alarmiert. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, wurde ein Brand in dem Gebäude telefonisch bestätigt und die Einsatzstufe von der Leitstelle erhöht. Daraufhin machten sich zwei komplette Löschzüge der Berufsfeuerwehr, Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt auf den Weg zur Einsatzstelle. Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einem Bewohnerzimmer ein Brand ausgebrochen war und das Zimmer bereits in Vollbrand stand. Die Flammen schlugen aus dem Fenster im 1. Obergeschoss und griffen bereits auf das darüberliegende Dach über. Die Bewohner konnten größtenteils selbstständig das Gebäude verlassen. Eine Person wurde von den Einsatzkräften aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet dabei wurde bei einer männlichen Person eine Rauchgasverletzung festgestellt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Alle anderen Bewohner wurden innerhalb der Einrichtung anderweitig untergebracht. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen wurden mit zwei C-Rohren im Innenangriff und über eine Drehleiter durchgeführt. Auch im Bereich des Daches mussten Glutnester abgelöscht werden. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis 09.30 Uhr an. Die Brandursachenermittlung wird durch die Polizei durchgeführt. Der Sachschaden wird als beträchtlich eingeschätzt. Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes sowie 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

