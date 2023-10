Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand in der Altstadt - Lüftungsanlage eines Grillimbiss geht in Flammen auf

Am heutigen Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr gingen eine Vielzahl von Notrufen in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Anrufer berichteten von einem Dachstuhlbrand und einer starken schwarzen Rauchentwicklung im Dachbereich eines Wohn- und Geschäftshauses im Bereich der Bismarckstraße/Hauptstraße in der Altstadt. Die Einsatzkräfte machten sich mit einem Großaufgebot auf den Weg zur Einsatzstelle. Dort stellte sie fest, dass Ablagerungen in der Abluftanlage des im Erdgeschoss des 5 geschossigen Wohn- und Geschäftshaus befindlichen Holzkohlegrillimbisses in Brand geraten war. Der Imbiss und das ganze Gebäude wurde geräumt und die in Brand geratene Abluftanlage sukzessive abgelöscht, wobei einzelne Bereiche der Abluftanlage auch demontiert werden mussten um an die Brandnester im Innern zu gelangen. im Einsatz waren neben 33 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, auch die Löschzüge 17-Erle und 18 -Ückendorf, der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen mit 12 Einsatzkräften. Unterstützt wurde die Feuerwehr bei der Einschätzung der Einsatzlage von einem Bezirksschornsteinfegermeister. Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis gegen 21.00 Uhr hin.

