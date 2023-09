Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Ein Wimmelbild voll Verschwörungsmythen - die Polizei wirbt für Zivilcourage

Stuttgart (ots)

In Krisenzeiten haben Verschwörungsmythen Hochkonjunktur: Menschen wollen dem Gefühl des vermeintlichen Kontrollverlusts entkommen und sehnen sich nach Entlastung durch einfache Erklärungsansätze. Verschwörungsmythen stellen in der aktuellen Zeit daher eine große Bedrohung für unser gesellschaftliches Zusammenleben dar und schlagen eine Brücke in extremistische Szenen.

Zum diesjährigen bundesweiten Tag der Zivilcourage am Dienstag, dem 19. September 2023, veröffentlichen das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) und das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) ein weiteres didaktisches Medium - ein Wimmelbild. Dieses didaktische Hilfsmittel ist eine Ergänzung des Präventionsangebotes für junge Menschen zum zivilcouragierten Umgang mit Verschwörungsmythen.

Ziel des neuen Präventionsangebots ist es, junge Menschen über Verschwörungsmythen aufzuklären und sie zu kritischem Hinterfragen anzuregen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt soll verbessert und Radikalisierung verhindert werden.

"Wir wollen insbesondere jungen Menschen näherbringen, welch vielfältigen Verschwörungsmythen sie begegnen und wir wollen sie ermutigen, hin- und nicht wegzuschauen und diesen Bestrebungen mit Zivilcourage zu begegnen", sagt Joachim Schneider, Leiter des Referats Prävention im LKA BW und Geschäftsführer des ProPK.

Über sechzig verschwörungsrelevante Hinweise und mögliche Radikalisierungsanzeichen sind auf dem Wimmelbild zu finden. Mit spielerischem Charme erleichtert das Bild den Zugang zu diesem komplexen Thema und lädt zu Diskussionen ein.

Auf dem Wimmelbild ist ein QR-Code abgedruckt, der auf die Internetseite der bundesweiten polizeilichen Kriminalprävention führt. Unter www.zivile-helden.de/wimmelbild sind eine Auflistung und Erklärungen aller versteckten Hinweise sowie Tipps für den zivilcouragierten Umgang mit Verschwörungsmythen zu finden.

Auf der Website www.zivile-helden.de steht der preisgekrönte interaktive Kurzfilm "Chris+Lea", der sich mit Verschwörungsmythen und Antisemitismus auseinandersetzt, zum Mitmachen bereit. Mit ihren Entscheidungen bestimmen die Nutzerinnen und Nutzer den Ausgang des Films. Des Weiteren gibt es dort weiterführende Informationen sowie eine umfangreiche Aufstellung von Beratungsstellen.

Das Wimmelbild wird als DIN-A1-Plakat angeboten und kann über das Medienportal des ProPK auf www.polizei-beratung.de kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden.

Tipps der Polizei für den zivilcouragierten Umgang mit Verschwörungsmythen - Betrachten Sie Texte und Überschriften kritisch. - Prüfen Sie Quellen und Absender genau. - Überprüfen Sie die Fakten - hier helfen Faktenchecker-Seiten wie beispielsweise. Correctiv.org, Tagesschau.de, Mimikama.at oder BR.de. - Melden Sie Inhalte, die Verschwörungsmythen enthalten, direkt beim Onlinedienst als solche, damit sie gelöscht werden. - Weisen Sie den Urheber oder die Urheberin der Meldung respektvoll darauf hin, dass er oder sie Verschwörungsmythen verbreitet.

Weitere Informationen und Links: - Kampagne Zivile Helden: www.zivile-helden.de - Interaktiver Film "Chris + Lea": www.zivile-helden.de/verschwörungsmythen - Tipps zum zivilcouragierten Umgang mit Verschwörungsmythen: www. zivile-helden.de/verschwoerungsmythen/tipps-fuer-den-umgang-mit- ve rschwoerungstheorien/ - Wimmelbild: www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/317-wim melbild-verschwoerungsmythen/ - Auflösung Wimmelbild: www.zivile-helden.de/wimmelbild

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell