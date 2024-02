Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach/Neckarelz: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zum Rektoratsbüro einer Schule in der Mosbacher Straße in Neckarelz. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gelangten der oder die Täter durch ein offenstehendes Fensters in das Büro der Rektorin. Dort wurden im Anschluss Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde eine Geldkassette mit einem Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Osterburken: Zeugen nach Einbruch in Bauhof gesucht

In der Nacht auf Mittwoch verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zum Bauhof in Osterburken. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gelangte der Täter oder die Täterin durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Hans-Ulrich-Breymann-Straße. Anschließend wurde ein Spind aufgebrochen und ein Lagerraum durchsucht. Entwendet wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, sowie ein CO2-Messgerät im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Billigheim/Katzental: Beschädigung des Dorfbrunnens - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte den Dorfbrunnen in Katzental. Zwischen Freitagmittag und Dienstagmittag wurde das rechte Ohr der Katzensteinfigur und eine Ecke an einem Randstein des Brunnens vermutlich abgeschlagen. Ebenso wurden zwei Plattenstücke in das Wasserbecken des Brunnens geworfen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06293 233 an den Polizeiposten Schefflenz.

Schefflenz/Mittelschefflenz: Zeugen nach Beschädigung einer Firmenhalle gesucht

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Halle einer Firma im Zeilweg beschädigt. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen streifte vermutlich ein Fahrzeug die Fassade der Firmenhalle. Aufgrund dessen wurde eine Seitenverkleidung herausgerissen. Da die Beschädigungen auch in einer Höhe von 2,60 Meter auftraten, wurden diese vermutlich duch einen Lkw verursacht. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Krumbach: Einbruch auf Campingplatz - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagmorgen und Mittwochnachmittag wurde in ein Haus auf einem Campingplatz in Krumbach eingebrochen. Unbekannte verschafften sich in diesem Zeitraum unbefugt Zutritt zum Keller eines derzeit Unbewohnten Gebäudes an der Mühlwiese. Entwendet wurde nichts, jedoch wurde eine Wasserleitung aufgedreht, wodurch mehrere tausend Liter Wasser in das Erdreich gelaufen sind. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06274 928050 an den Polizeiposten Limbach.

