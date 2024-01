Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

B27/Auerbach: Brand in Imbiss

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Brand in einem Imbiss an der Bundesstraße 27 am Dienstagmittag. Gegen 12 Uhr wechselte die Besitzerin der Lokalität die Gasflasche an einem Gasbrenner aus. Kurz darauf fing der Schlauch des Brenners Feuer. Der Versuch die Flammen mit einer Decke zu löschen schlug fehl und die Decke begann ebenfalls zu brennen. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht auf das Gebäude aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

