POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

B47 / Walldürn: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Montagmorgen befand sich ein Linienbus-Fahrer an der Anruf-Sammel-Taxi-Stelle der Bundesstraße 47 in Walldürn. Gegen 7.30 Uhr wollte dieser von der B 47 nach rechts in Richtung der Bundesstraße 27 abbiegen und musste hierbei verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter dem Linienbus fahrender 50-jähriger Opel-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Linienbus hinten auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführer und die Insassen des Busses blieben unverletzt.

Osterburken: Betrunken Auto gefahren

Nachdem am Dienstagnacht ein 30-jähriger Lada-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in Osterburken einen Promillewert von knapp über 1,4 Promille aufwies, muss er bis auf weiteres seinen Führerschein abgeben. Gegen 1.00 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw die Siemensstraße und wurde hier einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahrgenommen werden. Infolgedessen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 1,4 Promille ergab. Der 30-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

