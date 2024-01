Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.01.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Außenspiegel beschädigt und Kennzeichen geklaut - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Kupferzell ein Fahrzeug beschädigt und dessen Kennzeichen entwendet. Eine Unbekannte Person machte sich zwischen Sonntag 22 Uhr und Montag 7 Uhr in der Straße "Untere Vorstadt" an dem weißen Renault Megane zu schaffen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Niedernhall: Versuchter Einbruch in Gartenhütte - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche wurde versucht in eine Gartenhütte in den Weinbergen zwischen Niedernhall und Criesbach einzubrechen. Zwischen Mittwoch und Montag versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen in die Hütte einzubrechen, was ihnen jedoch augenscheinlich misslang. Hierbei entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu hierzu machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell