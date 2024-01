Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

L527 / Billigheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 527 bei Billigheim ein Vekehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Im Bereich einer Kurve verlor der Audi-Lenker aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Zunächst streifte dieser zwei der dort platzierten Leitpfosten. Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam im angrenzenden Graben auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Durch den Unfall erlitten sowohl die 54-jähriger Fahrer, sowie der 63-jährige Beifahrer leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 9.000 Euro.

Waldbrunn: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagabend verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Waldbrunn-Oberdielbach. Zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr entwendeten der oder die Täter Schmuck aus dem Gebäude in der Straße "Im Neugereuth". Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen , die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Ravenstein: Zwei Fahrzeuge nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Nachdem am Samstagmorgen um 9 Uhr der Fahrer eines Hyundai in der Ravensteiner Geranienstraße auf einen geparkten Mercedes auffuhr, wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 59-jährige Hyundai-Lenker erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Sachsschaden beträgt insgesamt ca. 6 500 Euro. Da Aufgrund des Unfalles Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausliefen, musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden.

Osterburken: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagmorgen befuhr eine Audi-Lenkerin die Landesstraße 582 von Osterburken kommend in Richtung Bofsheim. In einer Linkskurve, kurz nach dem Ortsschild, geriet diese auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der entgegenkommenden Ford-Fahrerin. Die Ford-Lenkerin wurde hierbei nach rechts abgewiesen, um 180 Grad nach links gedreht und kam schlussendlich am Fahrbahnrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand. Während die 49-jährige Fahrerin des Audi unverletzt blieb, wurden die drei Insassen des Ford mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Osterburken: Körperverletzung in Supermarkt

Am Samstagabend kam es in einem Supermarkt in Osterburken zu einer Körperverletzung. Gegen 19 Uhr wurde ein 26-Jähriger von einem 55-Jährigen angesprochen, da er unbezahlte Ware verzehrte. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, welche in einem Handgemenge auf dem Boden endete. Hierbei spuckte der Jüngere dem Älteren ins Gesicht und versuchte ihn mittels Bissen von sich fernzuhalten. Der Ältere schlug ihm daraufhin mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Hiervon trug der 26-Jährige leichte Verletzungen davon, weshalb ein Rettungswagen hinzugezogen wurde.

Seckach: Diebstahl und Sachbeschädigung von Leitpfosten

In der Waldstraße in Seckach wurden nach dem Ortsausgang in Richtung Eberstadt zwischen Mittwoch, den 17.01.2024 und Montag, den 22.01.2024, Leitpfosten am Waldrand und in der Böschung verstreut. Beim Herausreißen wurden die Leitplanke bzw. die Befestigungen der Leitpfosten durch die unbekannten Täter beschädigt. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden noch weitere vorhandene restliche Leitpfosten entwendet und teilweise in die Böschung geworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, . Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell