Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko)

Am Dienstag, 31.10.2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW VW in der Bachstraße. Der PKW parkte in Höhe Hausnummer 55 A am Fahrbahnrand. Ein unbekannter Täter beschädigte in dieser Zeit den rechten Außenspiegel des PKW. Der 21-jährigen Eigentümerin entstand dadurch ein Schaden von ca. 200 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem PKW Mercedes-Benz kam es in der Zeit von Montag, 30.10.2023, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 31.10.2023, 16.40 Uhr. Der PKW eines 30-jährigen parkte in der Voss-Straße, Höhe Hausnummer 42. Auch an diesem PKW wurde durch einen unbekannten Täter der rechte Außenspiegel beschädigt. Der hier entstandene Schaden beträgt ca. 400 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den bzw. die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

