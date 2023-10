POL-HI: Verkehrsunfall auf der B6 zwischen Sarstedt und Heisede

Hildesheim (ots) - Giesen (jan). Am Montag, den 30.10.2023 ist es in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:50 Uhr in Giesen in der Rathausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der in Fahrtrichtung Hasede ordnungsgemäß am Straßenrand geparkte Skoda Octavia der Geschädigten wurde im Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es ...

