POL-HI: Verkehrsunfall in Borsum

Hildesheim (ots)

Harsum/Borsum (chg) - Am Montag, den 30.10.2023, um 16:50 Uhr, befährt eine 74-jährige aus Harsum die B494 aus Hildesheim kommend in Fahrtrichtung Peine. An der Kreuzung B494/Borsumer Straße kollidiert sie während des Abbiegevorganges zunächst mit einem Verkehrszeichen und gerät anschließend in den Gegenverkehr auf der Borsumer Straße. Durch heftiges Gegenlenken kommt sie nun nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbricht einen Holzzaun und kollidiert anschließend mit einem Baum. Dort kommt der Pkw zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wird schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch das Unfallgeschehen entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro. Die 74-jährige sieht sich nun auch mit einem Strafverfahren konfrontiert, denn es besteht der Verdacht, dass sie das Fahrzeug alkoholisiert führte.

