POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Neckargartach. Zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere der Doppelhaushälfte in der Wilhelm-Schäffer-Straße. Hier wurden im Anschluss mehrere Schubladen geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Bad Rappenau-Fürfeld: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Fürfeld. Zwischen Donnerstag und Samstag gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Wilhelm-Hauff-Straße. Dort wurden im Anschluss Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nachdem ein bisher Unbekannter am Sonntagabend in Heilbronn einen 22-Jährigen verletzte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19.45 Uhr soll der Mann im Außenbereich und dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Weinsberger Straße auf den 22-Jährigen eingeschlagen und diesen verletzt haben. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 25 bis 30 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Langer brauner Vollbart - Trug eine schwarze Hose, einen langen grünen Mantel, einen grauen Kapuzenpullover und grüne oder grau Sportschuhe - Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Gesuchten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in Heilbronn eingebrochen wurde. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr gelangte eine unbekannte Person durch das gewaltsame Öffnen einer Türe ins Innere des Gebäudes in der Schaeuffelenstraße. Anschließend wurden der Rottweiler und die Katze des Bewohners ins Badezimmer eingesperrt und eine Zimmertüre eingetreten. In diesem Zimmer entwendete der Täter oder die Täterin Bargeld und einen Geldbeutel. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Lkw in der vergangenen Woche in Heilbronn und flüchtete anschließend. Zwischen Mittwochmorgen, 6 Uhr und Freitagabend 19 Uhr touchierte der Lenker eines Lkw beim Abbiegen von der Hegelmaierstraße in die Karl-Wulle-Straße einen Gartenzaun und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Am Unfallort konnten mehrere Teile des Unfallfahrzeugs aufgefunden werden. Daher ist anzunehmen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Mercedes Atego A967 handelt. Dieser müsste am rechten Stoßfänger Beschädigungen aufweisen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Werkzeug aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem Baustellenfahrzeug in Heilbronn gestohlen. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und dem nächsten Morgen, 7.30 Uhr, warf der Täter oder die Täterin die Scheibe des in der Friedrich-Dürr-Straße geparkten Fahrzeugs ein und nahm das Werkzeug an sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 mit dem Polizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ereignete sich am Freitagmittag ein Unfall in Heilbronn. Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Hyundai die Sontheimer Brücke in Richtung Kolpingstraße, als er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Hyundai mit dem entgegenkommenden Ford einer 46-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt.

Möckmühl: Von der Fahrbahn abgekommen - Ein Verletzter

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagmittag bei Möckmühl. Gegen 13.15 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem BMW auf der Landesstraße 1095 von Roigheim in Richtung Möckmühl unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend fuhr er circa 50 Meter eine Böschung hinunter und kam schließlich am Ufer der Seckach zum Stehen. Der 15-jährige Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Erlenbach: Gartenhütte abgebrannt

Vermutlich ein technischer Defekt löste am Freitagabend einen Brand in Erlenbach aus. Gegen 18.40 Uhr wurde das Feuer an der Gemarkungsgrenze zu Neckarsulm gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei befand sich die Feuerwehr bereits vor Ort und bekämpfte die Flammen. Die Gartenhütte stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Gegen 21.30 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Neckarsulm: Einbruch in Wohnung: Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Neckarsulm. Zwischen 14.45 Uhr und 21.30 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontüre ins Innere des Gebäudes in der Ulmer Straße. Anschließend wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Leingarten-Großgartach: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Werkzeug und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem Fahrzeug in Großgartach gestohlen. Zwischen Freitagabend, 17 Uhr und Samstagmorgen, 7 Uhr, öffnete der Täter oder die Täterin gewaltsam die Seitentüre eines in der Schillerstraße geparkten Baustellenfahrzeugs und nahm die Werkzeuge und Maschinen an sich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

