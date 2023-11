LPI-G: Toyota-Fahrer nach Überschlag schwer verletzt

Gera (ots) - Gera. In der frühen Morgenstunden des heutigen Tages (17.11.2023), im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 08:00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Ladenlokal in der Jüdengasse ein. Aus dem Ladenlokal wurden anschließend Wertgegenstände entwendet. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei (Spurensicherung) kamen am Tatort zum Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und die Kripo Gera (Tel.: 0365 8234 1465) sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0300811/2023 nach ...

