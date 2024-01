Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden - Zeugen gesucht

Am Freitagabend kam es in Öhringen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand. Zwischen 18 und 21 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen an der Fahrbahn des "Langer Weg" parkenden Fiat Doblo und fuhr anschließend davon. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Kupferzell: Zwei Fahrzeuge abgeschleppt nach Auffahrunfall

Weil ein Verkehrsteilnehmer wohl nicht aufpasste, kam es am Samstagabend auf der B19 bei Kupferzell zu einem Auffahrunfall. Als eine Ampel an der Autobahnanschlussstelle Kupferzell gegen 20 Uhr auf Rot schaltete, bremste eine 56-Jährige ihren Toyota ab. Diesen Bremsvorgang nahm der nachfolgende Lenker eines VWs wohl zu spät wahr und fuhr auf den vorausfahrenden Auris auf. Die beiden beteiligten Fahrzeuge konnten ihre Fahrt nicht mehr weiter fortsetzen und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

