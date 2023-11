Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Plastik auf Herd führt zur Rauchentwicklung in Kindergarten

Hellenthal (ots)

Zu einer Rauchentwicklung in einem Kindergarten in der Straße Fuhrweg in Hellenthal-Reifferscheid ist es am heutigen Freitag (3. November) gegen 10.09 Uhr gekommen.

Augenscheinlich befand sich eine Plastikschüssel auf einem eingeschalteten Herd in der dortigen Küche.

Das schmelzende Plastik führte zu einer starken Rauchentwicklung.

Zu einem Brand kam es jedoch nicht.

Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten.

Durch die Rauchentwicklung wurde eine Erzieherin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell