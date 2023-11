POL-EU: Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (1. November) stürzte gegen 21 Uhr ein 21-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad auf der Boenerstraße in Euskirchen. An dem Unfall war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 21-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Auf der Wache in Euskirchen wurde dem ...

