Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Kollision mit Gegenverkehr - drei Leichtverletzte - 50.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.10.2023, gegen 10.50 Uhr, kam ein 68-jähriger Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einer entgegenkommenden 57-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 68-Jährige befuhr die Kandertalstraße in Richtung Kandern und kam in der Ortschaft Hammerstein aus hier nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte mit dem Pkw einer entgegenkommenden 57-jährigen Frau. Im weiteren Verlauf gelangte der Pkw des 68-Jährigen auf den Gehweg und kollidierte mit einer Mauer sowie mit einem Schild einer Bushaltestelle. Die 66-jährige Mitfahrerin des 68-Jährigen, die 57-jährige, entgegenkommende Pkw-Fahrerin sowie deren 58-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Zwei der drei Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell