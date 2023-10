Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee: Nach Streit im Straßenverkehr bespuckt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt]

Am Sonntag, 08.10.23, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Alten Poststraße in Titisee aufgrund eines Rangiermanövers zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 68-jährigen Fahrzeugführer und einem bislang unbekannten Fußgänger. In dessen Verlauf beleidigte der unbekannte Fußgänger den Fahrzeugführer und bespuckte dessen Tochter, welche als Beifahrerin im Auto saß.

Der bislang unbekannte Fußgänger wird durch den Fahrzeugführer wie folgt beschrieben: grauer Pullover, lichtes Haar, ca. 1,90m groß, ca. 70-75 Jahre alt.

Gegen den bislang unbekannten Fußgänger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651- 93360 zu melden.

