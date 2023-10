Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Täterfestnahme nach Einbruch in das Gelände eines Hundesportvereins

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstagabend, 3. Oktober 2023, konnte die Freiburger Polizei zwei Männer vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, in das Gelände eines Hundesportvereins "Am Silberhof" in Freiburg-Lehen eingebrochen zu sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden Tatverdächtigen im Alter von 22 und 26 Jahren gegen 18.30 Uhr Zutritt zum Grundstück und ließen drei Rottweiler aus ihren Zwingern frei. Anschließend flüchteten sie über einen Zaun. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten beide Tatverdächtige auf einem Acker in der Nähe der B31a vorläufig festnehmen.

Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die mutmaßlichen Einbrecher mindestens eine Getränkeflasche und ein paar Schuhe entwendet hatten.

