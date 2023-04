POL-MFR: (419) Tödlicher Verkehrsunfall in Altdorf b. Nürnberg

Nürnberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (03.04.2023) zeigte sich ein Mann in schamverletzender Weise in der Nürnberger Südstadt. Die Polizei konnte den Mann vor Ort festnehmen. Gegen 05:10 Uhr fiel einer Autofahrerin ein Mann in der Gugelstraße auf, der dort mit heruntergelassener Hose stand und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnten den Mann noch ...

mehr