POL-MFR: (417) Außenbordmotoren gestohlen - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots) - In der Nacht von Sonntag (02.04.2023) auf Montag (03.04.2023) beschädigten Unbekannte mehrere Autos im Stadtgebiet Zirndorf (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr am Sonntag und 05:30 Uhr am Montag beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge, die in der Geisleithenstraße, der Siedlerstraße sowie in der ...

mehr