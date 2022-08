Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (956) Mehrere Einbrüche in Stadt und Land Erlangen

Erlangen (ots)

Im Verlauf der letzten Woche (03.08.2022 - 07.08.2022) brachen unbekannte Täter in mehrere Wohnungen und Häuser sowohl im Stadtgebiet Erlangen als auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und gibt Verhaltenshinweise.

Im Zeitraum von Mittwoch (03.08.2022) bis Freitag (05.08.2022) versuchten Unbekannte, sich Zutritt zu einer Wohnung in der Erlanger Wichernstraße zu verschaffen. Den Tätern gelang es zwar nicht in die Räumlichkeiten zu gelangen, richteten aber einen erheblichen Sachschaden an der Eingangstür an.

In der Nacht von Donnerstag (04.08.2022) auf Freitag (05.08.2022) schlugen unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung in der Hindenburgstraße ein und gelangen so in das Innere des Hauses. Auch hier entstand nach bisherigem Ermittlungsstand lediglich ein Sachschaden.

In der gleichen Nacht schlugen Unbekannte bei gleich zwei Wohnungen eines Hauses in der Adelsdorfer Goethestraße zu. Sie verschafften sich Zugang zu den Wohneinheiten im Erdgeschoss und im Obergeschoss, durchwühlten Schränke und entwendeten diverse Gegenstände in noch unbekanntem Gesamtwert.

In der Dammstraße in Baiersdorf gerieten unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere eines Einfamilienhauses. Auch in diesem Fall können noch keine Angaben zur Tatbeute gemacht werden.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in den oben genannten Fällen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Fast alle dieser Fälle haben gemein, dass die Wohnungs- bzw. Hausinhaber zum Zeitpunkt des Einbruchs verreist oder anderweitig länger abwesend waren. Die Polizei gibt zum Thema Einbruchskriminalität in der Urlaubszeit folgende Verhaltenshinweise:

- Lassen Sie während Ihrer Abwesenheit Ihr Haus beziehungsweise Ihre Wohnung nicht unbewohnt erscheinen - Bitten Sie Ihre Nachbarn darum, regelmäßig den Briefkasten zu leeren - Hinterlassen Sie auch auf Ihrem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken keine entsprechenden Hinweise auf Ihre Abwesenheit - Schließen Sie Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster und Terrassentüren sind für Einbrecher leicht zu öffnen - Bewahren Sie keine hohen Geldsummen in Ihrem Anwesen auf - Achten Sie in Ihrer Nachbarschaft auf verdächtige Situationen. - Notieren Sie sich im Verdachtsfall insbesondere Kennzeichen von auffälligen Fahrzeugen oder Personenbeschreibungen - Zögern Sie grundsätzlich nicht, die Polizei bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft (z.B. klirrendes Glas, Bohrgeräusche oder ausgelösten Alarmanlagen) umgehend über den Notruf 110 zu alarmieren

Weitere Hinweise zu dem Thema finden Sie unter anderem unter www.k-einbruch.de.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell