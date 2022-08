POL-MFR: (954) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 08.08.2022 - Verkehrslagemeldung

Cadolzburg (ots) - In der Nacht von Freitag (05.08.2022) auf Samstag (06.08.2022) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw in Wachendorf (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der Porsche Macan war ab etwa 22:00 Uhr in der Adlerstraße abgestellt worden. Am Samstagmorgen war das Fahrzeug weg. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen FO-MY10 hat einen Zeitwert von etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürth ...

