Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.01.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Körperverletzung und Beleidigung gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Tauberbischofsheimer Fußgängerzone zu einem Vorfall, in dessen Nachgang die Polizei nun nach Zeugen sucht. Gegen 1.13 Uhr fuhr ein silberner Peugeot 206 mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße in Richtung Tauberbrücke. Da sich ein 31-Jähriger in die Mitte der Fußgängerzone stellte, musste der Fahrer des Peugeot eine Vollbremsung hinlegen. In der Folge stieg dessen Beifahrer aus, fragte den 31-Jährigen, ob er "Stress" wolle und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als die 28-jährige Begleiterin des Geschlagenen daraufhin ihr Handy zückte, um die Polizei zu rufen, stieg der Fahrer des Peugeot aus, beleidigte sie und riss ihr das Mobiltelefon aus der Hand. Im weiteren Verlauf gab er der Frau das Handy wieder zurück und die beiden Täter stiegen in ihr Fahrzeug und fuhren in Richtung der Festhalle davon. Am Peugeot soll ein Kennzeichen mit MGH-Ortskennung angebracht gewesen sein. Des Weiteren soll die Kennzeichenbeleuchtung hinten teilweise und ein Bremslicht vollständig defekt gewesen sein. Der Fahrer der Peugeot wird wie folgt beschrieben: - Ca. 1,70 m groß - Dunkle Haare - 6-Tage-Bart

Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell